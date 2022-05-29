أمير مكة يطلق مشروع البدائل الإصلاحية لعقوبة السجن

أطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، اليوم (الأحد)، بمقر الإمارة بجدة، مشروع البدائل الإصلاحية لعقوبة السجن.
ودشن أمير منطقة مكة، أعمال الكرسي البحثي للعقوبات البديلة، الذي تحتضنه جامعة أم القرى، ويهدف إلى تحقيق تكامل الأدوار المنشودة في رؤية المملكة 2030 من خلال القطاعات الثلاثة، الحكومي والخاص وغير الربحي.
ويسعى المشروع إلى إحداث نقلة نوعية في مفهوم العقوبات الجزائية وفق نظرة تتسم بالشمول العلاجي النفسي والاجتماعي وبما يحقق مقصد العقوبة، ويعين على انخراط الجاني في عموم أفراد المجتمع، وتمكين الجهات القضائية والعدلية من استحداث وتنفيذ بدائل إصلاحية تراعي المصالح الفردية والاجتماعية.
ويشمل المشروع في مرحلته القادمة دراسة عدد من العقوبات البديلة المقترحة لبعض المخالفات التي تكون من الجرائم التعزيرية غير المنظمة وليست محكومة بحد شرعي ولا موجبة للتوقيف شريطة انتهاء الحق الخاص. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان، عقد 14 حلقة نقاشية، تمت خلالها مناقشة عدة محاور من بينها مفهوم العقوبات البديلة وتأصيلها الشرعي، والتدخل النفسي والاجتماعي ودوره في تفعيل العقوبات البديلة والتطبيقات القضائية ونماذج مقترحة للعقوبات البديلة.