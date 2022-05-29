طالبات الدبلوم الصحي بجازان يتفاجأن بمنعهن من دخول الاختبارات لعدم حصولهن على الجرعة الثالثة

فوجئ عددٌ من طالبات الدبلوم الصحي بجامعة جازان، بمنعهن من دخول قاعات الاختبارات في كلية الطب، لعدم حصولهن على الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا.
وقالت إحدى الطالبات لـ”أخبار 24 ” إنه بعد حضورهن للكلية تفاجأن بعدم قدرتهن على دخول قاعات الاختبار النهائي، وذلك بسبب عدم تلقيهن الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا.
وأضافت أنهن تلقين من الكلية تقريراً بضوابط الدخول للاختبار ولكن لم يكن بها ضرورة تلقي الجرعة التنشيطية، مبينة أنه حين توجّهن لإحدى المسؤولات للسماح لهن بدخول الاختبار، أخبرتهن بأنها قامت بإرسال رسالة “غير رسمية عبر القروبات في تطبيق الواتساب” تفيد فيها بأنه يجب تلقي الجرعة الثالثة، وأخرى من جنسية عربية أخبرتهن بالحرمان من الاختبار والفصل في حال عدم إبراز تطبيق توكلنا أو حال تقديم شكوى رسمية بشأن ما حدث لهن.
وبينت أنهن قطعن مسافات تمتد لأكثر من 100 كيلو لحضور الاختبار النهائي، الذي يعد مدفوعًا على حسابهن الشخصي لكل مستوى 4000 ريال، مشيرة إلى أن حرمانهن من الاختبار سوف يعود بزيادة مستوى إضافي لهن وقد تصل الرسوم إلى 20 ألف ريال.