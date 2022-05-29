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جديد المحليات > صدور أوامر ملكية.. “العيسى” رئيساً للمباحث العامة و”البسامي” مديراً للأمن العام و”الزيد” نائباً لوزير العدل
29/05/2022   6:00 م

صدور أوامر ملكية.. “العيسى” رئيساً للمباحث العامة و”البسامي” مديراً للأمن العام و”الزيد” نائباً لوزير العدل

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الأحد)، عدداً من الأوامر الملكية.

وفيما يلي تفاصيلها:

-يعفى الدكتور/ توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة من رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، ويعين فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل في منصبه.

 يكون الأستاذ/ عادل بن أحمد الجبير مبعوثاً لشؤون المناخ بالإضافة إلى عمله.

 يعين المهندس/ خالد بن محمد بن عبدالرحمن السالم رئيساً للهيئة الملكية للجبيل وينبع بمرتبة وزير.

 يعفى الأستاذ/ عبدالرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية من منصبه. ويعين سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية بالمرتبة الممتازة.

يعفى الأستاذ/ بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب مساعد وزير التجارة من منصبه. ويعين مساعداً لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة. وفق “أخبار 24”.

– يعين المهندس طارق بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفارس مستشاراً بالأمانة- العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

 يعين الدكتور/ نجم بن عبدالله الزيد نائباً لوزير العدل بالمرتبة الممتازة.

– يعين الأستاذ حمود بن بداح المريخي مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

– يعين الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن الكنهل مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

– يعين الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم العيسى مديراً عاماً للمباحث العامة بالمرتبة الممتازة.

– يرقى اللواء الركن نايف بن ماجد بن سعود آل سعود إلى رتبة فريق ركن.

– يرقى اللواء محمد بن عبدالله البسامي إلى رتبة فريق، ويعين مديراً للأمن العام.

– يعين الأستاذ عبدالرحمن بن سليمان السياري عضواً في مجلس الشورى.

صدور أوامر ملكية.. “العيسى” رئيساً للمباحث العامة و”البسامي” مديراً للأمن العام و”الزيد” نائباً لوزير العدل

جديد المحليات
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