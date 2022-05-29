صدور أوامر ملكية.. “العيسى” رئيساً للمباحث العامة و”البسامي” مديراً للأمن العام و”الزيد” نائباً لوزير العدل

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الأحد)، عدداً من الأوامر الملكية.
وفيما يلي تفاصيلها:
-يعفى الدكتور/ توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة من رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، ويعين فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل في منصبه.
– يكون الأستاذ/ عادل بن أحمد الجبير مبعوثاً لشؤون المناخ بالإضافة إلى عمله.
– يعين المهندس/ خالد بن محمد بن عبدالرحمن السالم رئيساً للهيئة الملكية للجبيل وينبع بمرتبة وزير.
– يعفى الأستاذ/ عبدالرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية من منصبه. ويعين سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية بالمرتبة الممتازة.
– يعفى الأستاذ/ بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب مساعد وزير التجارة من منصبه. ويعين مساعداً لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة. وفق “أخبار 24”.
– يعين المهندس طارق بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفارس مستشاراً بالأمانة- العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
– يعين الدكتور/ نجم بن عبدالله الزيد نائباً لوزير العدل بالمرتبة الممتازة.
– يعين الأستاذ حمود بن بداح المريخي مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
– يعين الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن الكنهل مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
– يعين الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم العيسى مديراً عاماً للمباحث العامة بالمرتبة الممتازة.
– يرقى اللواء الركن نايف بن ماجد بن سعود آل سعود إلى رتبة فريق ركن.
– يرقى اللواء محمد بن عبدالله البسامي إلى رتبة فريق، ويعين مديراً للأمن العام.
– يعين الأستاذ عبدالرحمن بن سليمان السياري عضواً في مجلس الشورى.