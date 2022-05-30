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رياضة > الهلال يحسم لقب الدوري الممتاز للشباب
30/05/2022   7:38 ص

الهلال يحسم لقب الدوري الممتاز للشباب

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حسم فريق الهلال، لقب الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب تحت 19 عامًا للموسم الرياضي 2021-2022، بعدما حقق الفوز على نظيره الجيل، مساء الأحد.

وحقق الهلال فوزًا على ضيفه الجيل بنتيجة 3-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم في آخر مباريات الموسم، والمؤجلة من الجولة الـ 32، ليحصد اللقب مستفيدًا من خسارة المتصدر أحد أمام مضيفه عرعر بهدفين نظيفين لحساب الجولة نفسها.

وبتلك النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 71 نقطة في الصدارة فيما توقف رصيد أحد عند 69 نقطة متراجعًا لمركز الوصافة.

ومن المقرر أن يتم تسليم كأس الدوري السعودي للشباب تحت 19 عامًا والميداليات الذهبية للاعبين والجهازين الفني والإداري غدًا الاثنين في مقر نادي الهلال. وفق “أخبار 24”.

الهلال يحسم لقب الدوري الممتاز للشباب

رياضة
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