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جديد المحليات > 100 ريال غرامة عن كل متر حال عدم تسوير الأرض الفضاء بهذه المدن
30/05/2022   1:22 م

100 ريال غرامة عن كل متر حال عدم تسوير الأرض الفضاء بهذه المدن

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حذرت أمانة العاصمة المقدسة من أن عدم الالتزام بتسوير الأراضي الفضاء بعد تاريخ 2022/7/1 يعرض المخالف لغرامة 100 ريال عن كل متر طولي، وتتكرر حال عدم التسوير.

وكانت الأمانة قد بدأت من خلال بلدياتها الفرعية في متابعة تثبيت اللوحات الإرشادية في عدد من المواقع ضمن النطاق الإشرافي التابع لها، حيث قامت بلدية العزيزية بوضع اللوحات على الأراضي الفضاء على الشوارع والمحاور المستهدفة بهدف حث ملاكها على تسويرها قبل انتهاء المهلة.

يذكر أن المدن المستهدفة في المرحلة الأولي من تطبيق القرار تشمل، مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة والدمام وجدة، ويمكن الاستعلام عن تلك الأراضي والتى تم تظليلها باللون الأخضر عبر الرابط.

انفوجرافيك

وفق “أخبار 24”.

100 ريال غرامة عن كل متر حال عدم تسوير الأرض الفضاء بهذه المدن

جديد المحليات
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