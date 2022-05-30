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رياضة > بالفيديو.. “غروهي” يقدم الاعتذار إلى جماهير الاتحاد بعد السقوط أمام الطائي
30/05/2022   1:20 م

بالفيديو.. “غروهي” يقدم الاعتذار إلى جماهير الاتحاد بعد السقوط أمام الطائي

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علق حارس مرمى فريق الاتحاد، اللاعب البرازيلي غروهي، على الخسارة أمام فريق الطائي بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الـ 28 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال “غروهي” في تصريحات عقب انتهاء المباراة: “باسمي وباسم لاعبي الاتحاد، نعتذر جميعا للجماهير، اليوم خيبنا آمالهم، ولم يكن هو الفريق الذي نعرفه”.

وأوضح: “أعتقد أن أزمتنا بدأت بعد الخسارة في نهائي كأس الملك، ومن يومها الفريق لم يؤدِ بالشكل المطلوب.. ولم ننجح في استغلال الفرص، ومازال لدينا مباراتان سنحاول فيهما التعويض”. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “غروهي” يقدم الاعتذار إلى جماهير الاتحاد بعد السقوط أمام الطائي

رياضة
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