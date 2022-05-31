ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم (الثلاثاء)، متجهة نحو تسجيل أطول سلسلة مكاسب شهرية في أكثر من عقد.
وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم يوليو بنسبة 1.51% أو بقيمة 1.84 دولار إلى 123.51 دولار للبرميل، لتصل إلى أعلى مستوياتها في شهرين.
كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 3.52% أو 4.05 دولار عند 119.12 دولار للبرميل، ومن المعلوم أنه لم تتم تسوية العقود أمس (الإثنين)، وذلك بسبب عطلة السوق الأمريكية.وفق “أخبار 24”.
يأتي ذلك مع موافقة قادة الاتحاد الأوروبي على فرض حظر جزئي على واردات الخام من روسيا، إلى جانب تخفيف الصين القيود المتعلقة بالوباء.