كشفت وزارة الطاقة، عن مشروع معايير تأهيل المنشأة لإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة وتشغيلها وصيانتها، وطرحته لاستطلاع آراء العموم حياله عبر منصة “استطلاع” تمهيداً لإقراره بشكل رسمي.
وذكرت الوزارة أن العناصر التي يُبنى عليها تقييم المنشأة المتقدمة للحصول على شهادة التأهيل تتمثل في السلامة والصحة، والتشغيل والصيانة، والبيئة والاستدامة، وخدمة العملاء.
معايير السلامة والصحة ونظام مراقبة بالكاميرات
يتم تقييم المنشأة بناء على عدة معايير منها معايير إلزامية مثل وجود برنامج تدريبي معتمد في مجال السلامة، وتوفير نظام آلي معتمد لإطفاء الحرائق في مظلة الوقود، وصمام آلي معتمد للإغلاق الطارئ للمضخة، ووجود نظام مركزي للمراقبة المركزية من المقر الرئيسي والحفظ الاحتياطي خارج موقع المحطة يربط نظام كاميرات مراقبة CCTV لكامل محطة الوقود ومراكز الخدمة، على أن تعرض الصور بالألوان.
كما شملت المعايير الحصول على شهادة من جهة تدريب معتمدة تفيد تدريب الموظف على أساسيات السلامة، وإمكانية وصول ناقلات الوقود إلى موقع محطة الوقود، وتوفير نقاط ومواقع واضحة ومحددة لوصول ناقلات الوقود من أجل التفريغ دون أي عوائق، وقائمة بجميع المواد الخطرة وأماكنها داخل محطة الوقود.
معايير التشغيل والصيانة
حددت الوزارة في هذا الشأن معايير مرنة وأخرى إلزامية، وتضمنت المعايير الإلزامية وجود برنامج للتدريب على التشغيل والصيانة، وتطبيق الهوية التجارية لمحطة الوقود، وزيًّا موحدًا لكل موظف متضمنًا اسم الموظف؛ ليكون جزءًا من هوية العلامة التجارية للمنشأة، ووجود سجلات لصيانة المضخات وخزانات الوقود ونظام الإطفاء.
كما شملت المعايير الإلزامية نظامًا للربط الإلكتروني المركزي مسؤولًا عن أخذ قراءات المضخات والتحكم للتغيير اللحظي وعن بُعد لأسعار منتجات الطاقة بالمضخات والشاشات الخارجية الخاصة بعرض أسعار منتجات الطاقة في محطات الوقود التابعة للمنشأة المؤهلة عن طريق شبكة الإنترنت.
أما المعايير المرنة فتمثل أبرزها في توفير نظام إدارة المخزون، ونظام آلي لأخذ قراءات الخزانات، وأن تكون جميع الاتصالات لاسلكية بين أنظمة التشغيل الآلي والبرامج والأجهزة الأخرى. وفق “أخبار 24”.
إدارة النفايات واستخدام الطاقة المتجددة
وضعت الوزارة أيضا عددا من المعايير الإلزامية الخاصة بالبيئة والاستدامة، ومنها أخذ تصريح من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وتوفير نظام إدارة التخلص من النفايات، فضلا عن جاهزية مجموعة إدارة التسربات وتوفرها في محطة الوقود ومركز الخدمة.
كما حددت عددًا من المعايير المرنة، منها استخدام مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء اللازمة لتشغيل المحطة (مثل وضع الألواح الشمسية)، واستخدام مصادر الضوء الأبيض الفعّالة للحدّ من استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى تشجير المحطة.
تطبيق للجوال وخدمة العملاء
تعتزم الوزارة إلزام محطات الوقود بتنفيذ برنامج لتدريب الموظفين على خدمة العملاء، والحصول على شهادة من جهة تدريب معتمدة تفيد تدريبهم بشكل سنوي، بجانب توفير دليل خدمة العملاء، وشاشة رقمية توضح الأسعار والعلامة التجارية للمنشأة.
كما حددت عددًا من المعايير المرنة التي يمكن تطبيقها في المحطة مثل اعتماد مضخة وقود ذات خدمة ذاتية واحدة على الأقل، وتوفير نظام دفع إلكتروني يقبل البطاقات الائتمانية، وتطبيقات للجوال تتضمن معلومات مهمة حول المنشأة، مثل جميع أنواع المنتجات المعروضة وأسعارها، وجميع محطات الوقود ومواقعها، وساعات العمل، والعروض، والحالة الراهنة، إضافةً إلى اعتماد خدمتي مغاسل السيارات الآلية وشحن المركبات الكهربائية.
وتنص المعايير المزمع تطبيقها على استثناء شركات بيع الوقود العالمية من (معدل التوطين وعدد المخالفات وعدد مناطق المملكة المغطاة جغرافيًا ونسبة محطات الوقود خارج المدن…) لمدة 12 شهراً، مع ضرورة وجود خطة زمنية تعتمدها وزارة الطاقة لتوسع الشركة.