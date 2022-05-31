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رياضة > بالفيديو.. بعد صعوده إلى الليجا.. تركي آل الشيخ: سنضم لاعبين سعوديين وعربًا لألميريا
31/05/2022   1:17 م

بالفيديو.. بعد صعوده إلى الليجا.. تركي آل الشيخ: سنضم لاعبين سعوديين وعربًا لألميريا

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أعرب مالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ، عن سعادته بتأهل الفريق إلى الدوري الإسباني الممتاز رسميًّا.

وظهر تركي آل الشيخ في مقطع فيديو ومعه كأس بطولة دوري الدرجة الثانية الإسباني التي توج بها ألميريا، معلنا أنه سوف يتم التعاقد مع لاعبين سعوديين وعرب بصفوف فريقه في الموسم المقبل، بعد صعوده إلى الليجا.

ونجح فريق نادي ألميريا الإسباني، الذي يملكه تركي آل الشيخ، في العودة إلى الدوري الإسباني، بعد غياب استمر 7 سنوات، وذلك بعد تعادله أمام ليجانيس بهدفين لكل فريق في المواجهة القوية التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 32 لدوري الدرجة الثانية الإسباني.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. بعد صعوده إلى الليجا.. تركي آل الشيخ: سنضم لاعبين سعوديين وعربًا لألميريا

رياضة
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