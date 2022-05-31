سكان المملكة أنفقوا 10.9 مليار ريال عبر نقاط البيع في أسبوع.. وهذه مشترياتهم

استعرض البنك المركزي، اليوم (الثلاثاء)، أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال أسبوع (22 -28 مايو)، والتي أوضحت تفاصيل وإجمالي قيمة العمليات عبر نقاط البيع.
وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد إنفاق 10.9 مليار ريال عبر 139.3 مليون عملية، حيث ارتفعت قيمة العمليات 24.5% مقارنة بالأسبوع السابق له، وأنفق المستهلكون على الأطعمة والمشروبات 1.7 مليار ريال، ثم المطاعم والمقاهي بـ 1.6 مليار ريال.
وأنفق المستهلكون 796.5 مليون ريال على الصحة، و642.2 مليون ريال على الملابس والأحذية، و709.2 مليون ريال على محطات الوقود، و641.2 مليون ريال على النقل، و380.1 مليون ريال على مواد البناء والتشييد.وفق “أخبار 24”.
كما أنفق سكان المملكة 290.7 مليون ريال على الأثاث، و253.7 مليون ريال على الترفيه والثقافة، و360.7 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و248.9 مليون ريال على الفنادق، 220.2 مليون ريال على المجوهرات، و95.9 مليون ريال على التعليم، و92.7 مليون ريال على الاتصالات.