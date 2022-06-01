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جديد المحليات > وزير الصحة يتفقد المرافق الصحية بجدة ويحث على تلبية احتياجات المرضى
01/06/2022   6:39 ص

وزير الصحة يتفقد المرافق الصحية بجدة ويحث على تلبية احتياجات المرضى

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تفقد وزير الصحة فهد الجلاجل، مساء أمس (الثلاثاء)، عددًا من المرافق الصحية بمحافظة جدة، التقى فيها ببعض المرضى واطمأن على سير الخدمات المقدمة لهم واستمع لمقترحاتهم.

وحث الجلاجل خلال جولته، العاملين في المرافق الصحية على تلمّس احتياجات المرضى وتلبية متطلباتهم، والعمل على تحسين وتجويد الخدمات المقدمة لهم.

وبدأ جولته بزيارة لمجمع الملك عبدالله الطبي، تفقّد خلالها مختلف أقسام المجمع بدءاً من الطوارئ وأقسام التنويم إلى جانب قسم الخدمات الطبية المساندة.

كما تفقّد مشروع مستشفى التخصصي للولادة والأطفال بشمال جدة، واطلع على الأعمال المنجزة، واستمع إلى شرح مفصل عن آخر مستجدات سير العمل من المشرفين على المشروع.وفق “أخبار 24”.

وزار الوزير كذلك مستشفى الملك فهد، وتجول في عدد من الأقسام الحيوية الداخلية للمستشفى مثل الطوارئ والعناية المركزة، واستمع إلى شرح مفصل عن خدماتها ووقف على احتياجات المستشفى.

وزير الصحة يتفقد المرافق الصحية بجدة ويحث على تلبية احتياجات المرضى

جديد المحليات
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