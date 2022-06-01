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جديد المحليات > بالفيديو والصور.. قائد القوات البحرية يتابع مناورات “الموج الأحمر – 5” وفعالية يوم كبار القادة بالأسطول الغربي
01/06/2022   6:40 ص

بالفيديو والصور.. قائد القوات البحرية يتابع مناورات “الموج الأحمر – 5” وفعالية يوم كبار القادة بالأسطول الغربي

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شهد قائد القوات البحرية الملكية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، أمس (الثلاثاء)، فعالية يوم كبار القادة، ووقف على سير عمليات تمرين “الموج الأحمر – 5″، بقاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي.

وتشارك في عمليات تمرين “الموج الأحمر – 5″، القوات البحرية الملكية، بمشاركة الدول المشاطئة للبحر الأحمر وهي مصر والأردن والسودان واليمن وجيبوتي والصومال، بالإضافة إلى مشاركة القوات البرية الملكية والقوات الجوية الملكية وحرس الحدود السعودي. وفق “أخبار 24”.

وشاهد قائد القوات البحرية الملكية ومرافقوه عرضاً جوياً للطائرات الجوية المشاركة، وعرضاً لزوارق الاقتحام وزوارق المهام الخاصة وزوارق الاعتراض السريعة، ثم قامت قوات المهام الخاصة البحرية بتنفيذ مهام تطهير الجزيرة بمساندة طيران القوات البرية والزوارق البحرية، عقب ذلك قامت القوات المشاركة في التمرين بالاستعراض من أمام المنصة.

 صورة

صورة

صورة

صورة

بالفيديو والصور.. قائد القوات البحرية يتابع مناورات “الموج الأحمر – 5” وفعالية يوم كبار القادة بالأسطول الغربي

جديد المحليات
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