رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يكشف عن الركن الأساسي في اختيار البلد المنظم لنهائيات آسيا 2023

أكد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة حرص الاتحاد القاري على وضع المصلحة العليا لكرة القدم الآسيوية ركنًا أساسيًا في عملية اختيار البلد المنظم لنهائيات كأس آسيا 2023.
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إلى أن قرار الاتحاد الآسيوي بفتح الباب أمام الاتحادات الوطنية الأساسية الراغبة باستضافة كأس آسيا 2023 يأتي في سياق الحرص على السير بالخطوات العملية لتنظيم البطولة في أعقاب الخطوة الأولى المتمثلة بقرار الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي بتفويض المكتب التنفيذي للاتحاد صلاحية اختيار البلد المنظم للبطولة.
وقال: “بطولة كأس آسيا حققت في السنوات الأخيرة نجاحات لافتة على مختلف الأصعدة الفنية والتنظيمية والتسويقية، لذا فإننا معنيون بتعزيز تلك المكتسبات في النسخة القادمة للبطولة، من خلال توفير الأرضية الصلبة لتنظيم بطولة تجلب الفخر لأسرة كرة القدم الآسيوية، عبر رفع المستوى الفني، وتعزيز القيمة السوقية، وزيادة المتابعة الجماهيرية، ورفع الجودة التنظيمية”. وفق “أخبار 24”.
وجدد آل خليفة التزام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باتباع الإجراءات النظامية الخاصة بعملية اختيار البلد المنظم لكأس آسيا 2023 مبينًا أنه بعد انتهاء المهلة الممنوحة للاتحادات الوطنية الراغبة بالاستضافة ستقوم الإدارة المختصة في الاتحاد الآسيوي برفع توصياتها للمكتب التنفيذي تمهيدًا لاختيار البلد المنظم للبطولة.