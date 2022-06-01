“الزكاة والضريبة” تعفي المكلفين من الغرامات والعقوبات المالية وفق هذه الشروط

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إعادة إطلاق مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية لجميع المكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية.
وأضافت أن الإعفاء من الغرامات والعقوبات سيكون لمدة ستة أشهر، وذلك اعتبارًا من اليوم (الأربعاء)، وحتى 30 نوفمبر المقبل، وذلك بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا.
غرامات تشملها المبادرة
وأوضحت أن الغرامات المشمولة بقرار الإعفاء، هي غرامة التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، وغرامة التأخر في السداد، وغرامة التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
غرامات لا تشملها المبادرة
وبينت الهيئة الغرامات التي لا تشملها المبادرة ومنها تلك المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة، وغرامات التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة المضمّنة في خطة تقسيط واجب سدادها بعد انتهاء المدة المحددة للمبادرة المقررة في 30 نوفمبر المقبل.
شروط الاستفادة من المبادرة
نبهت الهيئة بشروط الاستفادة من مبادرة الإعفاء، ومنها التســـجيل في النظـــام الضريبي الـــذي كان يتوجب التســـجيل فيه بالنســـبة لغير المســـجلين الذين كان يتوجب عليهم التسجيل سابقًا، وتقديـــم جميع الإقرارات واجبــة التقديـم للهيئة والتي لم يسـبق تقديمها من قبل، مع الإفصـاح عن كافة الضرائـــب غير المفصح عنها بشـــكل صحيح. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن الشروط شملت أيضا سداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات التي ســـيتم تقديمها أو تعديلهـــا للإفصاح بشـــكل صحيح عن الالتزامات الضريبية المســـتحقة مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها شريطة أن يتم تقديم الطلب وتتم دراسته والموافقة عليه من قبل الهيئة أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة.
وحثت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من المبادرة خلال المدة المحددة لها، وكذلك الاطلاع على الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة المتاح عبر موقعها الإلكتروني.