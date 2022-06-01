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جديد الخرج > اتحاد الهجن يطلق مسابقة المعلق الذهبي بمشاركة ٢٧ متسابقاً
01/06/2022   4:19 م

اتحاد الهجن يطلق مسابقة المعلق الذهبي بمشاركة ٢٧ متسابقاً

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أطلق الإتحاد السعودي للهجن مساء أمس برنامج المعلق الذهبي، والذي يضم ٢٧ متسابقاً وصلوا للمراحل الختامية للبرنامج، حيث شارك في الحلقة الأولى ٩ متسابقين .

وشهدت الحلقة الأولى من البرنامج الذي ينقل على الهواء مباشرة عبر قنوات SSC ، تفوق المتسابق عايش بن فهيد الشمري وحصوله على البطاقة الذهبية المؤهلة للحلقة الختامية، وتبقى ٨ متسابقين سيتم التصويت على أدائهم من خلال الجمهور المشارك .

وبينت اللجنة المنظمة للبرنامج بأن الحلقة المقبلة ستشهد تأهل اثنين من المتسابقين وفق نتائج التصويت إلى الحلقة الختامية.

من جهته علّق رئيس لجنة التحكيم في مسابقة ⁧‫المعلق الذهبي‬⁩ مرضي الخمعلي بأن المسابقة تهدف لخلق بيئة تنافسية وجاذبة للتعليق على رياضة الهجن بما يتواكب مع قيمة هذا الموروث الثقافي والتاريخي، مثمناً للاتحاد السعودي للهجن تبنيه لهذا النوع من المسابقات التي تهدف لصقل المواهب السعودية والخليجية الشابة في التعليق .

اتحاد الهجن يطلق مسابقة المعلق الذهبي بمشاركة ٢٧ متسابقاً

جديد الخرج, رياضة
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