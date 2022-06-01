أمير منطقة الرياض يرعى حفل تخريج 1400 طالباً من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم الأربعاء 2 / 11 / 1443هـ الموافق 1 / 6 / 2022م حفل تخريج الدفعة الثالثة عشر من طلاب البكالوريوس والدفعة الخامسة من طلاب الماجستير والدفعة الثالثة عشر من طلاب الدبلوم للعام الجامعي 1443هـ والبالغ عددهم 1400 طالباً وذلك في الحرم الجامعي بالخرج حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سعادة رئيس الجامعة ووكلاء الجامعة وعدد من العمداء واستهل الحفل بالسلام الملكي ثم بمقدمة الحفل والتي رحب من خلالها بسمو أمير منطقة الرياض وبسعادة رئيس الجامعة والفضيلة والحضور الكريم على تشريفهم ورعايتهم هذا الحفل وأن هذه الرعاية الكريمة تجسد مدى حرص واهتمام القيادة الرشيدة للمملكة “وفقها الله” على دعم مسيرة التعليم الجامعي ومشاركة هذه الكوكبة النيرة من أبناء الوطن في يوم حصادهم العلمي والذي جاء بعد رحلة جد واجتهاد طويل في بحر العلوم والمعارف مما كان له الأثر في تحقيق كفاءات علمية مقدرة وخبرات تربوية عملاقة ، ثم بدأت مسيرة الخريجين بمختلف التخصصات ، بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم ، ثم كلمة الخريجين والتي عبروا من خلالها عن العناية والرعاية التي يجدونها من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين “حفظهما الله” في شتى المجالات ، وأشادت بالعطاء الملموس من قبل قادة الجامعة وأساتذتها الكرام معربين عن فرحتهم بهذه المناسبة وتطلعهم لخدمة دينهم ووطنهم بمختلف تخصصاتهم في ميادين العمل وبما يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030م ، عقب ذلك شاهد الحضور عرض فيلم وثائقي عن مسيرة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز وفروعها وابرز المنجزات التي حققتها إضافة إلى ما أحرزته من حراك علمي وبحثي ومجتمعي.
ثم ألقى سعادة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن هلال الطلحي كلمته للخريجين عبر فيها عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة التي قدمت الدعم سخياً والعطاء متواصلاً والتوجيه البصير الحكيم وعلى ما توليه من اهتمام بالغ وحرص دائم في شتى المجالات ، وأعرب سعادته عن جزيل الشكر لسمو أمير منطقة الرياض على تشريفه ومشاركته فرحة أبنائه الطلاب في هذا العرس الجامعي ، وهنأ سعادته أبنائه الخريجين وأولياء أمورهم وأسرهم بهذه الاحتفالية السعيدة داعياً لهم بالتوفيق والسداد وتحقيق رؤية الوطن ببناء جيل طموح يساهم في خطة التطوير والتنمية الشاملة في البلاد من خلال التحاقهم بسوق العمل ، بعد ذلك كرم سمو أمير منطقة الرياض الطلاب الخريجين الحاصلين على مراتب الشرف الأولى ، ثم اختتم الحفل بالتقاط صورة جماعية مع راعي الحفل.