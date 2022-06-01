“الإحصاء”: انتهاء مهلة العد الذاتي وزيارة الباحث هي الوسيلة الرئيسية لاستكمال التعداد

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، انتهاء المهلة الخاصة باستكمال البيانات من خلال العد الذاتي بنهاية يوم أمس (الثلاثاء).
وأوضحت الإحصاء، أنه اعتبارًا من اليوم (الأربعاء) سيكون العد الميداني هو الوسيلة الرئيسية لاستكمال أعمال التعداد، التي يقوم فيها الباحثون الميدانيون بزيارة الوحدات السكنية كافة التي لم يتم استيفاء بيانات سكانها خلال الفترة السابقة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الهيئة، محمد الدخيني، إلى أن انتهاء مهلة العد الذاتي لا تعني إغلاق رابط المشاركة، حيث سيبقى الرابط متاحاً لتمكين أرباب الأسر الذين بدأوا في تعبئة استمارة التعداد من استكمالها ذاتياً حتى لا تتم زيارتهم من الباحث الميداني خلال الفترة المتبقية من التعداد .
وأبان أن الباحثين سيقومون باستيفاء بيانات الأسر التي لم تكمل الاستمارة مباشرة عند زيارتهم دون إعطاء أي فرص إضافية لإكمال الاستمارة من خلال العد الذاتي. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن الهيئة قد أتاحت عدة قنوات لمساعدة المواطنين والمقيمين على تعبئة استمارة التعداد والإجابة على الاستفسارات، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بتعداد السعودية 2022، ومن خلال الرقم الموحد 920020081 .