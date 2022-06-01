“الربيعة”: مساعدات إنسانية سعودية بأكثر من 94 مليار دولار لـ164 دولة

قال المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبدالله الربيعة، إن المملكة قدمت أكثر من 94 ملياراً و600 مليون دولار أمريكي كمساعدات إنسانية وإغاثية لنحو 164 دولة حول العالم.
وأضاف أن المملكة قدمت هذه المساعدات خلال الفترة بين 1996 إلى 2022، لافتا إلى أن المركز نفذ أكثر من ألفي مشروع إنساني في 84 دولة حول العالم بقيمة تجاوزت 5 مليارات و 767 مليون دولار أمريكي.
وأضاف أن هذه المشروعات ركزت على عدد من المجالات منها الصحة، والحماية، والتغذية، والأمن الغذائي، والتعليم، والخدمات اللوجستية، والمياه والإصحاح البيئي، والتطوع، والتعافي المبكر، والإيواء وغيرها من المجالات الحيوية.
ولفت إلى أن المركز نفذ أيضا مشاريع أخرى مخصصة للطفل والمرأة تخطى عددها الألف مشروع، استفاد منها أكثر من 113 مليون امرأة، وأكثر من 146 مليون طفل حول العالم، منوها بأن المملكة تعد من أكثر الدول استقبالاً للاجئين الزائرين، حيث يقدر عددهم الإجمالي داخل المملكة بأكثر من مليون لاجئ. وفق “أخبار 24”.