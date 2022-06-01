ديوان المظالم يطلق خدمة للاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا عبر “معين”

أزاح ديوان المظالم، اليوم (الأربعاء)، الستار عن خدمة تقديم طلب اعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا عبر منصة معين الرقمية.
وذكر أن الخدمة تتيح لأطراف الدعاوى وممثليهم الاعتراض على الأحكام والقرارات القضائية الصادرة من محاكم الاستئناف الإدارية وبشكل رقمي كامل ودون الحاجة إلى مراجعة المحكمة.
وأوضح خطوات الاستفادة من الخدمة، وذلك من خلال الدخول على منصة “معين”، ثم اختيار الخدمات القضائية، وتسجيل الدخول بالهوية الوطنية وكلمة المرور، يليه اختيار خدمة طلب اعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا وتقديم الاعتراض وإرفاق ما يلزم.
ونوه بأن هذه الخدمة تمكن مقدم الطلب من استعراض حالته عبر أيقونة طلباتي، فضلا عن إشعاره تلقائيًا بشكل آلي عند الموافقة على الطلب أو إشعاره بوجود طلب استكمال النواقص. وفق “أخبار 24”.