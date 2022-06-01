تجهيز مقرات البث المباشر والترجمة في مسجد نمرة استعدادًا لخطبة عرفة

جهزت الإدارة العامة للبث الرقمي التابعة لوكالة اللغات والترجمة برئاسة الحرمين، مقرها لترجمة خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة في مشعر عرفة، وربطها بمقرها في المسجد الحرام، بمشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة وخطب الحرمين.
وقال مدير إدارة البث الرقمي المهندس حاتم بن محمد الصاعدي، إن وكالة اللغات والترجمة، والإدارة العامة للبث الرقمي باللغات، تستعد لبث وترجمة خطبة يوم عرفة لجميع المسلمين في أنحاء العالم، من خلال التطبيقات الإلكترونية، ومنصة منارة الحرمين، وعبر ترددات البث عبر أثير الإذاعات، في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة.
وأشار مدير وحدة الأرشفة الصوتية، أحمد بن خبتي الزهراني، إلى أن هناك عددا من الأجهزة والشاشات لرصد أعداد المستفيدين، وبثها بنفس اللغة خلال البث المباشر، وتسجيل الخطبة وأرشفتها بجميع اللغات في سيرفرات خاصة، والسيرفرات التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. وفق “أخبار 24”.