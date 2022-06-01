“شؤون الحرمين” تعلن عودة سفر إفطار الصائمين بالمسجد الحرام للأيام البيض والاثنين والخميس

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عودة خدمات وتصاريح إفطار الصائمين بالمسجد الحرام غداً الخميس.
وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد الجابري أن انطلاق خدمات وإصدار تصاريح إفطار الصائمين بالمسجد الحرام، ستكون للأيام البيض ويومي الاثنين والخميس في الدور الأول بتوسعة الملك فهد والتوزيع اليدوي في المسعى.
وأضاف أن المهام الإشرافية على تنظيم ومراقبة عمليات إفطار الصائمين داخل المسجد الحرام، ستكون وفق عدد من الضوابط منها السماح بسفرتين للأفراد و4 سفر للجهات الخيرية.
وأكد الجابري على الالتزام بالمعايير الصحية المعتمدة في التوزيع، وجودة التمور وتغليفها، والتأكد من أن تكون جميع محتويات السفر ضمن قائمة الأطعمة المسموحة. وفق “أخبار 24”.