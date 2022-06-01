أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميماً جديداً لجميع الناقلات العاملة بمطارات المملكة بما فيها الطيران الخاص، بشأن التزام الركاب المغادرين بعدم وضع عبوات ماء زمزم داخل الأمتعة الموزونة.
ونص التعميم على أنه يجب على جميع الناقلات المغادرة من مطارات المملكة ألا تسمح للمسافرين بوضع “عبوات زمزم” داخل أمتعتهم الموزونة.
وشددت الهيئة على أن عدم الالتزام بالتعاميم التي تصدرها؛ يعد مخالفة صريحة للأوامر الحكومية، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف وتحميله المسؤولية المترتبة على ذلك.
وفق “أخبار 24”.