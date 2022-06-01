انتخاب المملكة لمنصب نائب رئيس مجلس محافظي مجلس البحوث العالمي

انتخب مجلس محافظي مجلس البحوث العالمي ممثل المملكة رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية “كاكست” الدكتور الدسوقي لمنصب نائب رئيس محافظي المجلس؛ وذلك خلال اجتماعه في بنما ضمن فعاليات اجتماعه السنوي.
ويُعد تقلد الدسوقي لهذا المنصب القيادي في المجلس المرة الأولى التي يشغل فيها المنصب ممثلٌ عن المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ مما يؤكد المكانة البارزة للمملكة ومؤسساتها العلمية في خارطة البحث والتطوير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى مستوى العالم.
وتُشارك المدينة كعضو في مجلس البحوث العالمي منذ إنشائه؛ بناءً على موافقة المقام السامي، وتترأس اجتماعاته الإقليمية الدورية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويتألف المجلس من رؤساء مجالس البحوث ومؤسسات تمويل أنشطة البحث والتطوير على مستوى العالم، ويهدف إلى تحسين التواصل والتعاون بين مجالس البحوث ومؤسسات تمويل أنشطة البحث والتطوير في العالم، وتعزيز تبادل المعلومات وأفضل الممارسات للتعاون البحثي عالي الجودة فيما بينها. وفق “أخبار 24”.