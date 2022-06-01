تحذير أخير من “البيئة” لأصحاب الآبار غير المرخصة وهذه العقوبة المقررة

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أصحاب الآبار غير المرخصة إلى مسارعة الإفصاح عنها، والعمل على تصحيح أوضاعها قبل انتهاء المهلة التي حددتها .
وأوضح وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني، أن الوزارة أطلقت حملة توعوية لأصحاب الآبار غير المرخصة؛ بهدف تذكيرهم بالفترة المتبقية من المهلة للاستفادة منها وتجنب الغرامة.
وأضاف أن العقوبة المنصوص عليها في لائحة المخالفات والعقوبات تشير إلى أن حفر بئر دون رخصة تصل إلى غرامتها 25 ألف ريال مع ردم البئر المخالفة؛ وذلك في حال لم يفصح صاحبها عنها، ولم يصحح وضعها ضمن المهلة المحددة.
وبين أن عملية الإفصاح عن الآبار وتصحيح أوضاعها يتم بكل يسر عبر بوابة “نما”، والتقديم على “خدمة تصحيح وضع الآبار”، حيث يعمل على استقبال طلبات التصحيح كوادر متخصصة لدراسة الطلبات وتصحيحها؛ وفق الاشتراطات والضوابط الخاصة بتصحيح الآبار غير المرخصة وإصدار الرخص إلكترونياً. وفق “أخبار 24”.