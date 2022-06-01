“الحكومة الرقمية” تطلق برنامج الحكومة الشاملة لتقديم خدمات رقمية متكاملة

أَطلقت هيئةُ الحكومةِ الرقميةِ “برنامج الحكومة الشاملة” الذي يهدف لتقديم خدمات رقمية متكاملة للقطاع الحكومي في المملكة.
وأكدَ محافظ الهيئة المهندس أحمد الصويان، أن “برنامج الحكومة الشاملة” يسعى إلى تقديم تجربة رقمية أفضل للمستفيد من خلال منصات وتطبيقات موحدة، بالإضافة إلى تطوير وتشغيل منصات الحكومة الشاملة عبر مجموعة من التقنيات التي تمكِّن الجهاتِ من تطوير الخدمات وتبادلها وربطها، دون الحاجة إلى إعادة تصميم واختبار وتشغيل الأنظمة الأساسية نفسها.
وأضاف أن منصات وتطبيقات الحكومة الشاملة ستعمل على تسهيل وتسريع التعامل بين الجهات الحكومية؛ من خلال توفير الأنظمة الرقمية الحكومية للخدمات المشتركة؛ مشيراً إلى أن البرنامج يستهدف القطاع الحكومي والخاص، ويوفر مصادرَ واضحة للإرشادات والأدوات والبيانات والبرمجيات. وفق “أخبار 24”.