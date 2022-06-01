“التجارة” تحيل 200 متجر إلكتروني للجنة المخالفات لإيقاع العقوبات عليها

أحالت وزارة التجارة 200 متجر إلكتروني مخالف لمعايير الامتثال للجنة مخالفات التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية لإيقاع العقوبات النظامية عليها.
وأوضحت اليوم (الأربعاء) أن رصدها لهذه المتاجر وضبط المخالفات قبل وقوعها على المستهلك؛ لحماية وحفظ حقوق المتسوق الإلكتروني، ولخلق بيئة تجارية محافظة وعادلة.
وأضافت أن الرصد شمل متاجرَ إلكترونية كبرى ومتوسطة وصغيرة تسوِّق منتجات مختلفة تشمل: الأجهزة الإلكترونية، ومستحضرات التجميل، والأثاث وغيرها. وفق “أخبار 24”.
وكان مجلس التجارة الإلكترونية قد ألزم المتاجر بتطبيق 13 معياراً للموثوقية أبرزها: توفير رقم هاتف للتواصل، وتوفير البريد الإلكتروني، وتوفير المحادثة الفورية، وتوفير دفع إلكتروني موثوق من خلال القنوات البنكية المعتمدة.