بالفيديو : “الغطاء النباتي”: الهاطل المطري بالمملكة لا يتجاوز 75%.. وقطع شجرة واحدة يُعوّض في عشرات السنوات

استعرض الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، خالد العبدالقادر، بعض المشكلات البيئية التي تواجه المملكة في الوقت الحالي.
وأكد، خلال لقائه في برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن متوسط المعدل المطري في المملكة لا يتجاوز 75%؛ ولذلك فإن تعويض قطع شجرة واحدة يحتاج إلى عشرات السنين.
وأوضح أن الجبال والأودية والمتنزهات والسواحل تخضع لحماية القانون، حيث تصل عقوبة قطع الشجرة الواحدة إلى ألفي ريال، كما أن عقوبة الاحتطاب الجائر في أحد الأودية أو قمم الجبال قد تصل إلى 30 مليون ريال والسجن.
وتطرق العبدالقادر إلى مشكلة الرعي، حيث أكد أن الثروة الحيوانية الموجودة بالمملكة تفوق طاقة المراعي بـ3 أضعاف، ومع استمرار الرعي أصبحت المراعي قاحلة؛ مطالباً بعملية تنظيم الرعي، بحيث يتم الحفاظ على الثروة النباتية بالمراعي.
فيديو | الرئيس التنفيذي لـ #الغطاء_النباتي د. خالد العبد القادر: متوسط المعدل المطري لدينا لا يتجاوز 75٪ لذلك تعويض قطع شجرة واحدة يحتاج إلى عشرات السنوات #الراصد pic.twitter.com/fOOWoHkE9t
— الراصد (@alraasd) June 1, 2022
وفق “أخبار 24”.