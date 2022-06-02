أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم (الخميس)، أنها أصدرت 72 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر أبريل الماضي، بحجم استثمارات بلغت 5.2 مليار ريال، فيما بدأ 59 مصنعًا عمليات الإنتاج باستثمارات تصل إلى 838 مليون ريال، بينما وفر القطاع خلال الفترة نفسها قرابة 4 آلاف وظيفة.
وأوضح تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة أن عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة وصل حتى نهاية شهر أبريل الماضي إلى 10.5 ألف مصنع، تتصدرها مصانع المعادن اللافلزية بأكثر من 2000 مصنع، تليها مصانع المطاط واللدائن بـ 1,341 مصنعًا، ثم المصانع الغذائية بنحو 1,252 مصنعًا.
وأشار إلى أن نشاط صنع المنتجات الغذائية استحوذ على النسبة الأكبر من عدد التراخيص الصناعية الجديدة بنحو 13 ترخيصًا، ثم المعادن اللافلزية بـ 10 تراخيص، والمطاط واللدائن بـ 9 تراخيص، والمعادن المشكلة بـ 7 تراخيص، والمواد الكيميائية بـ 6 تراخيص. وفق “أخبار 24”.
وبين التقرير أن المنشآت الصناعية الصغيرة تمثل 83% من إجمالي التراخيص، تليها المنشآت المتوسطة بـ 15%، ثم المنشآت متناهية الصغر بنحو 1.39%، في حين استحوذت المنشآت الوطنية على النسبة الأكبر بنسبة 79%، تليها الاستثمارات الأجنبية بـ 13.89%، ثم الاستثمارات التي أقيمت برؤوس أموال مشتركة بـ 6.94%.