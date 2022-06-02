مستجدات كورونا.. صفر حالات حرجة وزيادة ملحوظة في الإصابات الجديدة وحالات التعافي

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الخميس)، ارتفاعاً ملحوظاً في الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بيوم أمس.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 775 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع قدره 206 حالات عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 769423 إصابة بالفيروس.
ولفتت إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين بالفيروس، حيث ارتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس بالمملكة إلى 9151 حالة.
وأشارت إلى استقرار منحنى الحالات الحرجة؛ مؤكدة عدم تسجيل أي حالات حرجة خلال الساعات الماضية، ليبقى إجمالي عدد الحالات الآن 78 حالة.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً كبيراً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 568 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 753407 حالات. وفق “أخبار 24”.