صدور موافقة خادم الحرمين على إقامة المسابقة الدولية التاسعة في حفظ القرآن الكريم للعسكريين

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إقامة المسابقة الدولية التاسعة في حفظ القرآن الكريم للعسكريين خلال الفترة من 12 / 04 / 1444 هـ إلى 19 / 04 / 1444 هـ ، برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأوضح مدير عام الشؤون الدينية بالقوات المسلحة المكلف المشرف العام على المسابقة، الشيخ عبدالرحمن الحسيني، أن المسابقة تميزت هذا العام باستحداث مسابقة أجمل صوت، وكذا زيادة مخصص مبالغ الجوائز عن دوراتها السابقة ليصل إلى 1.550 مليون ريال موزعة على فروع المسابقة الأربعة .
وأشار الحسيني إلى أن فروع المسابقة تشمل، حفظ القرآن الكريم كاملاً مع الترتيل والتجويد وبيان معاني المفردات، وكذلك حفظ عشرين جزءاً مع الترتيل والتجويد وبيان معاني المفردات، وحفظ عشرة أجزاء مع الترتيل والتجويد وبيان معاني المفردات، بالإضافة إلى حفظ خمسة أجزاء مع الترتيل والتجويد وبيان معاني المفردات. وفق “أخبار 24”.
وأبان الحسيني أنه تم ترشيح محكمين للمسابقة من نخبة كبار قراء العالم الإسلامي، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع وجهت الدعوة لعدد من الجهات العسكرية داخل المملكة وخارجها في أكثر من 40 دولة عربية وإسلامية وصديقة للمشاركة في المسابقة في دورتها الحالية.