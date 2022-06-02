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جديد المحليات > وزير الحج: بطاقة الحج الذكية سيجري تطبيقها هذا العام.. وتأشيرة العمرة ستصدر إلكترونيًا خلال 24 ساعة
02/06/2022   4:28 م

وزير الحج: بطاقة الحج الذكية سيجري تطبيقها هذا العام.. وتأشيرة العمرة ستصدر إلكترونيًا خلال 24 ساعة

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أعلن وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة، أن  الاستعدادات لموسم الحج اكتملت، وأن بطاقة الحج الذكية سيجري تطبيقها هذا العام من أجل تسهيل تنقل الحجاج، وسرعة وصولهم لمواقعهم في مشعر منى ومشعر عرفات.

وأكد، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم (الخميس)، أنه جار العمل على منصة “نُسك” لخدمة الحجاج، مضيفا أن الوزارة حريصة على ضمان صحة الحجاج خلال حج هذا العام.

ولفت إلى أن موسم حج هذا العام سيستوعب مليون حاج وذلك من أجل ضمان سلامة الحجاج في ظل جائحة كورونا وتقديم أفضل الخدمات لهم، مشيرا إلى أن التقنيات الرقمية ستساهم في تنظيم الحج بشكل مثالي. وفق “أخبار 24”.

من جهة أخرى، أكد أن تأشيرة الزيارة للعمرة ستصدر في أقل من 24 ساعة الآن من خلال خدمة إلكترونية تمكن الراغب في العمرة من اختيار كل ما يتعلق بالعمرة من سكن وخلافه، مشيرا إلى أن رؤية المملكة 2030 تستهدف تسهيل استقبال المعتمرين بأعداد أكبر وبشكل أفضل.

ولفت إلى أنه تم تمديد تأشيرة العمرة من شهر إلى 3 أشهر بدون قيود، وذلك بغرض التسهيل على المعتمرين.

وزير الحج: بطاقة الحج الذكية سيجري تطبيقها هذا العام.. وتأشيرة العمرة ستصدر إلكترونيًا خلال 24 ساعة

جديد المحليات
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