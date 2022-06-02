“فيفا” يُلزم “الهلال” بمستحقات “جيوفينكو”.. ويوّجه هذا التحذير

ألزمت غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، نادي الهلال بسداد مستحقات مالية للمحترف الإيطالي السابق بصفوفه سبستيان جيوفينكو تُقدر بـ 4.5 مليون دولار أمريكي.
وتشمل الغرامة المالية إضافة نسبة 5% على هذا المبلغ كفائدة سنوية اعتبارًا من تاريخ 27 أغسطس 2021 حتى التاريخ الذي سيُسدد فيه نادي الهلال المبلغ بالكامل للاعب الإيطالي وهو قرار قابل للاستئناف خلال 21 يومًا من تاريخ إخطار الأطراف به.
وحذّرت غرفة فض المنازعات بـ “فيفا”، الهلال بالإشارة إلى أنه في حال عدم سداد المستحقات المالية بما في ذلك الفوائد المُطبقة خلال 45 يومًا من تاريخ الإخطار بهذا القرار فيُمنع المدعى عليه من تسجيل أي لاعبين جدد، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، حتى يتم دفع المبلغ المستحق، ويجب أن تصل المدة القصوى للحظر إلى 3 فترات تسجيل كاملة ومتتالية. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت غرفة فض المنازعات بأنه يجب تقديم الأمر الحالي إلى لجنة الانضباط بالفيفا في حالة عدم سداد كامل المبلغ (بما في ذلك جميع الفوائد المطبقة) من قبل نهاية فترات التسجيل الثلاث كاملة ومتتالية، فيما لا يتم فرض العقوبات إلا بناءً على طلب المدعي.