لاعب الاتحاد السابق يكشف سبب تراجع النتائج

كشف لاعب الاتحاد السابق سامي شاص، عن سبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، ووجود احتمالية لضياع لقب الدوري بعدما كان الفريق متصدرا لفترة طويلة.
وأوضح شاص في تصريحات لـ” كووورة”، أن تراجع النتائج كان بسبب سوء إعداد برنامج الفريق، لافتا أن فترة التوقف كانت سلبية لجميع الفرق وليس للاتحاد فقط.
وأضاف:” لا نستطيع التكهن بأن الدوري ضاع على الاتحاد لأنه لازال لديه بصيص أمل، وهو تعثر الهلال في إحدى المباراتين سواء بالتعادل أو الخسارة بشرط فوز الاتحاد في المباراتين المتبقيتين ليحصل على اللقب.
وأتم : “كل شيء جائز ووارد في كرة القدم، وأقرب مثال على ذلك خسارة الهلال من الفيحاء في نهائي كأس الملك قبل أسبوعين، وكانت خسارة غير متوقعه رغم أن المؤشرات كلها كانت تقول إن الهلال هو الفريق المتوج بالكأس”.