أزمة جديدة تؤرق “روسو” قبل مواجهة الحزم

يواجه المدير الفني لفريق النصر أنخيل روسو، أزمة جديدة قبل العودة للتدريبات يوم السبت المقبل، على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بمقر النادي.
ويغيب ثنائي حراسة المرمى وليد عبدالله وأمين بخاري عن النصر، حيث خضع الأول لعملية جراحية ستبعده لمدة أسبوعين على الأقل، فيما يحتاج أمين بخاري لراحة لمدة 10 أيام.
وحرص روسو على الاطمئنان على إصابة بخاري الذي خرج من مباراة الأهلي متأثرا بإصابة.
وأظهرت الفحوصات التي خضع لها الحارس أمين بخاري سلامة كتفه من الخلع والتمزق العضلي، وحاجته للراحة لمدة عشرة أيام.
وتسلم الجهاز الطبي في النادي تقريرا مفصلا عن الأشعة، وأرسل نسخة منه إلى الجهاز الطبي في المنتخب السعودي، حيث تم استبعاد اللاعب من المنتخب.
ويستعد فريق النصر لمواجهة أمام الحزم يوم السبت الموافق 18 يونيو، ضمن منافسات الجولة الـ 29 بدوري المحرفين، قبل أن يختتم مشواره في المسابقة بمواجهة أمام الفتح يوم 23 من الشهر الجاري على ملعب مرسول بارك. وفق “أخبار 24”.
ويحتل النصر المركز الثالث في الدوري برصيد 55 نقطة، بعد مرور 28 جولة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.