دليل إرشادي مرتقب لتسجيل مشروبات الطاقة والمنتجات الغذائية.. وهذه الاستثناءات ومدة ورسوم التسجيل

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، دليلًا استرشاديًا بآلية ومتطلبات تسجيل مشروبات الطاقة والمكملات والمنتجات الغذائية، وطرحته للاستطلاع عبر منصة “استطلاع” تمهيدًا لأخذ آراء العموم حياله قبل اعتماده رسميًّا.
وتهدف الهيئة من هذا الدليل إلى بناء وتطوير قاعدة بيانات للأغذية في المملكة، وتنظم عملية استيرادها وتصديرها وإنتاجها وتداولها، وفيما يلي أبرز تفاصيلها:-
آلية تسجيل المنتجات الغذائية
أوضحت أن تسجيل المنتجات الغذائية يكون بفتح حساب إلكتروني في موقع هيئة الغذاء والدواء، ثم تعبئة جميع البيانات بالنظام الإلكتروني لتسجيل الغذاء، وإرفاق صورة السجل التجاري، وخطاب التفويض، ثم تسجيل المنتج الغذائي، ثم تعبئة صورة بطاقة المنتج، وصورة المنتج النهائي، ومتابعة طلبات المنتجات.
وأضافت أنه بعد الموافقة على تسجيل منتج غذائي يتحول من طلب منتج إلى منتج، ويتم البحث عن طريق 6 أجزاء رئيسية موجودة في المنتج وهي: (رقم المراجعة – الاسم التجاري – الباركود – رمز النظام المنسق – اسم العلامة التجارية – بلد المنشأ)، ويمكن للمستخدم إجراء عملية البحث باستخدام أي هذه الحقول منفردة أو مجتمعة واستطلاع نتائج البحث.
مدة تسجيل الأغذية
ذكرت الهيئة أن المدد المستغرقة لتسجيل المنتجات (الإخطار بالتسويق) تحسب ابتداءً من تاريخ تقديم الطلب في النظام الإلكتروني لتسجيل الغذاء، وتكون المدة القصوى لدراسة الطلب داخل الهيئة 90 يوما في حال أن الأغذية التي لم تستخدم للاستهلاك البشري بدرجة كبيرة داخل المملكة قبل 1 يناير 2021، والتي تتكون من أو معزولة أو منتجة من الكائنات الحية الدقيقة، أو الفطريات أو الطحالب أو النباتات أو أجزائها أو متناهية الصغر أو من الأصل المعدني، أو من الفيتامينات والمعاجن.
وأضافت أن مدة الـ 90 يوما تنطبق أيضا على الأغذية ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة، والمستعملة لأغراض طبية خاصة وأغذية الأطفال والرضع، فيما ستسجل مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية خلال 10 أيام عمل، فيما ستسجل الأغذية الأخرى خلال 5 أيام عمل.
آلية تسجيل المكملات الغذائية ومشروبات الطاقة
أشارت الهيئة إلى أن تسجيل المكملات الغذائية يتطلب تقديم طلب تسجيل المنتج من خلال الموقع الإلكتروني التابع لها، ثم دراسة الطلب وتدقيق بطاقة المنتج، ثم يعاد الطلب للعميل متضمنًا رقم فاتورة سداد المقابل المالي والملاحظات الواجب تعديلها.
ويقوم العميل بسداد المقابل المالي المرسل له من خلال النظام مع تعديل الملاحظات، ويراجع ويُعتمد، إلا أنه لن يُقبل الطلب في حال عدم إرساله مكتملًا للمرة الثانية.
ضوابط واشتراطات
أبانت “الغذاء والدواء” أن بعض منتجات مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية قد تخضع للتقييم العلمي ودراسة الطلب من قِبل فرق علمية متخصصة، ويجب أن يكون المنتج متوافقًا مع اللوائح الفنية، ويجب ألا تزيد صلاحيته على 24 شهرًا، وفي حال تجاوزه لهذه الفترة فيجب ألا يتم تقديم طلب التسجيل إلكترونياً قبل الحصول على موافقة الهيئة، وذلك بتقديم خطاب يتضمن ما يثبت سلامة المنتج وفاعلية مكوناته خلال فترة الصلاحية المحددة.
آلية تسجيل الخضار والفواكه الطازجة
ذكر الدليل الإرشادي أن تسجيل الخضار والفواكه الطازجة من المزرعة مباشرة يتطلب فقط إخطارًا بتسويقها لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، أما عند تعبئتها وتغليفها فيتطلب ترخيص مصنع أغذية وتسجيل “الإخطار بتسويق” لدى الهيئة، في حين أن تخزينها يتطلب ترخيص مستودع وتسجيل “الإخطار بتسويق” لدى الهيئة. وفق “أخبار 24”.
وتحتاج الخضار والفواكه الطازجة المستوردة لترخيص مستودع للتخزين باستثناء المستوردين الذين تتجاوز عدد إرسالياتهم في السنة الميلادية 5 إرساليات.
رسوم التسجيل
حددت “الغذاء والدواء” 5 آلاف ريال لتسجيل منتج جديد من المكملات الغذائية أو مشروبات الطاقة، وألفي ريال لتجديد تسجيل هذه المنتجات.
استثناءات من تسجيل الغذاء
حددت الهيئة الاستثناءات من عملية التسجيل، وهي الأغذية ذات الاستخدام الشخصي كما حُددت في اللوائح الفنية، عينات الأغذية المستوردة لقصد إجراء الدراسات والبحوث العلمية والتي لن تُستخدم للاستهلاك الآدمي، وعينات العرض والتسويق غير المخصصة للبيع والمرفقة بوثائق صحية والمدون على بطاقة بياناتها “عينة مجانية”.
كما شملت الاستثناءات عينات الأغذية المستخدمة في المعارض والمهرجانات بشرط أن يضمن المستورد صلاحية تلك الأغذية للغرض المقصود منها، ولا يتم بيعها أو توزيعها خارج مكان المعرض أو بعد انتهائه، وفيما يلي طريقة تسجيل المنتج الغذائي عبر موقع الهيئة: