أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة)، على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير، استمرار تأثير العوالق الترابية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، لافتاً إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لظهور السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
ونوه إلى أن ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع على الجزأين الشمالي والجنوبي، ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف الموج على الجزأين الشمالي والجنوبي ومتوسط الموج على الجزء الأوسط. وفق “أخبار 24”.
وبيّن أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية تتحول تدريجياً إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.