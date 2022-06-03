تنبيهات من “الأرصاد” برياح نشطة في الرياض والمدينة وعوالق ترابية على عسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات باستمرار تأثير الرياح النشطة والأتربة المُثارة اليوم (الجمعة)، على أجزاء من مناطق الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة.
أوضح المركز، أنه يتوقع استمرار تأثير الرياح النشطة والأتربة المُثارة على منطقة الرياض وتحديداً الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، بالإضافة إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة حتى الساعة 6 مساءً.
وأشار إلى استمرار تأثير العوالق الترابية مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية على منطقتي الباحة وعسير حتى الساعة 6 مساءً، مع ارتفاع الأمواج بمنطقة مكة المكرمة حتى الساعة 6 مساءً. وفق “أخبار 24”.