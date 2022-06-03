نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > بالفيديو.. رئيس الفتح: سنلعب للفوز على الهلال.. ولا نمانع بيع نواف البوشل
03/06/2022   11:18 ص

بالفيديو.. رئيس الفتح: سنلعب للفوز على الهلال.. ولا نمانع بيع نواف البوشل

+ = -
898

فتح رئيس نادي الفتح، سعد العفالق الباب أمام الأندية الراغبة في ضم لاعب نادي الفتح، نواف البوشل خلال الميركاتو الصيفي.

وقال العفالق في تصريحات تليفزيوينة لبرنامج “كورة”: “لا توجد عروض جدية تخص اللاعب نواف البوشل ومبدأ بيع أي لاعب ليس مرفوضًا، نحن في زمن الاحتراف”.

وأكد أن فريقه سيخوض مواجهة الهلال ضمن الجولة قبل الأخيرة من دوري المحترفين بهدف تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث.

وأضاف: “الدوري السعودي صعب، والمنافسة في دوري المحترفين تختلف عن دوري الدرجة الأولى”.

وشدد: “لسنوات طويلة كنا نلعب بطريقة دفاعية ونلعب على الهجمات المرتدة؛ لكن من ثلاث سنوات بدأت تتغير هذه الاستراتيجية”. وفق “أخبار 24”.

ويحتل نادي الفتح المركز السادس برصيد 35 نقطة في جدول ترتيب دوري المحترفين قبل جولتين من النهاية.

بالفيديو.. رئيس الفتح: سنلعب للفوز على الهلال.. ولا نمانع بيع نواف البوشل

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885213188.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.