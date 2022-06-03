بالفيديو.. رئيس الفتح: سنلعب للفوز على الهلال.. ولا نمانع بيع نواف البوشل

فتح رئيس نادي الفتح، سعد العفالق الباب أمام الأندية الراغبة في ضم لاعب نادي الفتح، نواف البوشل خلال الميركاتو الصيفي.
وقال العفالق في تصريحات تليفزيوينة لبرنامج “كورة”: “لا توجد عروض جدية تخص اللاعب نواف البوشل ومبدأ بيع أي لاعب ليس مرفوضًا، نحن في زمن الاحتراف”.
وأكد أن فريقه سيخوض مواجهة الهلال ضمن الجولة قبل الأخيرة من دوري المحترفين بهدف تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث.
وأضاف: “الدوري السعودي صعب، والمنافسة في دوري المحترفين تختلف عن دوري الدرجة الأولى”.
وشدد: “لسنوات طويلة كنا نلعب بطريقة دفاعية ونلعب على الهجمات المرتدة؛ لكن من ثلاث سنوات بدأت تتغير هذه الاستراتيجية”. وفق “أخبار 24”.
ويحتل نادي الفتح المركز السادس برصيد 35 نقطة في جدول ترتيب دوري المحترفين قبل جولتين من النهاية.
رئيس نادي #الفتح: لا توجد عروض جدية تخص اللاعب #نواف_البوشل.. ومبدأ بيع أي لاعب ليس مرفوض، نحن في زمن الاحتراف #كورة_روتانا pic.twitter.com/IveRc7vvek
— برنامج كورة (@korarotana) June 2, 2022
رئيس نادي #الفتح: سوف نلعب على الفوز أمام الهلال، والحصول على نقطة تضمن لنا البقاء في الدوري #كورة_روتانا #الهلال_الفتح pic.twitter.com/heZ4KLVE9T
— برنامج كورة (@korarotana) June 2, 2022