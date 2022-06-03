لم تتوقف صناعة الأواني من الفخار على شرب الماء، وإعداد الطعام فقط، بل تعددت صناعاته في قطع الديكور والمزهريات والأكواب حيث تجمع بين الفن التقليدي والحديث.
وأكدت مشاعل الصفدي في معرض بساط الريح voyagers، لـ” أخبار 24 “، أن الحرفيين والفنانين اعتمدوا بصناعتهم لمنتجات الفخار على التنويع بإدخال تفاصيل حديثة وخامات متعددة على قطع الفخار تضمن الجمع بين القالب التقليدي والحديث.
وأوضحت أن لكل فنان تصوراً ورؤية في زخرفة قطعة الفخار وإخراجها من تحت يده بشكل فني؛ مشيرة إلى أن البعض يكتب عبارات بالخط العربي، فيما يدمج آخرون بين الرسم بالألوان وإضافة قطع الفسيفساء.
وأشارت إلى أن حرفيين ( Voyagers)، صنعوا قطع فخار تقدم لشرب الماء بمقاسات متعددة، تضمن لمن يحملها شرب ماء صحي محتفظ ببرودته.
#حرفيون يكسرون الروتين في #صناعة_الفخار بتصاميم فنية حديثة https://t.co/MJ2vVuKGKW pic.twitter.com/HZiOnDccA8
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) June 3, 2022