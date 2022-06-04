“التواصل الحكومي” يطلقُ الهويةَ الإعلاميةَ الموحدةَ لموسم حج 1443هـ

أطلقَ مركزُ التواصل الحكومي اليوم الجمعة، الهوية الإعلامية البصرية واللفظية الموحدة لموسم حج عام 1443هـ، وأتاحها للاستخدام للأجهزة الحكومية والخاصة المشاركة في أعمال الحج.
وتأتي الهوية منسجمةً مع هوية الأعوام الماضية، واستمرار الشعار اللفظي، وهو جزء من قول الله تعالى: “ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ” وتم الاكتفاء بكلمتي “بسلام آمنين”، التي تعني سالمين من الآفات، و”آمنين” أي من كل خوف.
ويتكونُ الشعارُ البصري لحج 1443هـ من 4 دوائر باللون الأخضر، يتوسطها مكعب باللون الأسود يرمز للكعبة المشرفة، والتصميم يجسد كلمة “حج”.
ويرمزُ اللونُ الأخضرُ للسلامة والصحة والأمان، وترمز الدوائر لمسرات الطائفين بما بينها من مساحات بيضاء.
وتضمنت الهوية البصرية إلغاء التباعد في خطوط الشعار، تعبيرًا عن ارتفاع عدد الحجاج بشكل أكبر خلال موسم الحج المقبل 1443هـ عن العامين الماضيين. وفق “أخبار 24”.
ويرافقُ الهويةَ دليل إرشادي يقدمه التواصل الحكومي، يتضمنُ تطبيقاتِ الهوية، واستخداماتها في مناحي الحج المختلفة.