خلال 6 أشهر.. فصل الكهرباء والمياه عن 605 مواقع مخالفة يديرها وافدون وسط الرياض

أكدت أمانة منطقة الرياض أن غرفة العمليات المشتركة فصلت التيار الكهربائي وعدادات المياه عن 605 مواقع مخالفة يديرها وافدون بدون تراخيص نظامية وسط العاصمة؛ وذلك خلال 6 أشهر.
وأوضحت أن فصل التيار الكهربائي شمل 481 موقعاً، بينما فصل عدادات المياه شمل 124 موقعاً؛ مبينةً أن المواقع المخالفة ضمت بيوتاً قديمة، وشققاً سكنية، ومحلاتٍ تجارية، ومستودعاتٍ، واستراحاتٍ، وأحواشاً.
ونوهت إلى أن الهدف من تلك الإجراءات يكمن في الحد من الأنشطة المخالفة للأنظمة؛ ومنع استعمال المباني في غير ما خصصت له، ومعالجة المخالفات في أحياء وسط الرياض، وكذلك ضبط العمالة التي تمارس أعمالاً غير نظامية.
وفق “أخبار 24”.