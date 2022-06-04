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جديد المحليات > خلال 6 أشهر.. فصل الكهرباء والمياه عن 605 مواقع مخالفة يديرها وافدون وسط الرياض
04/06/2022   10:18 ص

خلال 6 أشهر.. فصل الكهرباء والمياه عن 605 مواقع مخالفة يديرها وافدون وسط الرياض

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أكدت أمانة منطقة الرياض أن غرفة العمليات المشتركة فصلت التيار الكهربائي وعدادات المياه عن 605 مواقع مخالفة يديرها وافدون بدون تراخيص نظامية وسط العاصمة؛ وذلك خلال 6 أشهر.

وأوضحت أن فصل التيار الكهربائي شمل 481 موقعاً، بينما فصل عدادات المياه شمل 124 موقعاً؛ مبينةً أن المواقع المخالفة ضمت بيوتاً قديمة، وشققاً سكنية، ومحلاتٍ تجارية، ومستودعاتٍ، واستراحاتٍ، وأحواشاً.

ونوهت إلى أن الهدف من تلك الإجراءات يكمن في الحد من الأنشطة المخالفة للأنظمة؛ ومنع استعمال المباني في غير ما خصصت له، ومعالجة المخالفات في أحياء وسط الرياض، وكذلك ضبط العمالة التي تمارس أعمالاً غير نظامية.

خلال 6 أشهر.. فصل الكهرباء والمياه عن 605 مواقع مخالفة يديرها وافدون وسط الرياض

وفق “أخبار 24”.

خلال 6 أشهر.. فصل الكهرباء والمياه عن 605 مواقع مخالفة يديرها وافدون وسط الرياض

جديد المحليات
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