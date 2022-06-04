شاهد.. وصول أولى طلائع الحجاج إلى مطار المدينة

وصل، اليوم (السبت)، أولى طلائع الحجاج إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.
واستُقبل الحجاج الإندونيسيون من قِبل مسؤولي وزارة الحج والعمرة، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.
يذكر أن وزارة الحج والعمرة، أكدت أن موسم حج هذا العام سيستوعب مليون حاج منهم 150 ألف حاج من داخل المملكة، وذلك من أجل ضمان سلامة الحجاج في ظل جائحة كورونا وضمان تقديم أفضل الخدمات لهم.
فيديو | مشاهد من وصول أولى طلائع الحجاج الإندونيسيين إلى المدينة وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية#الإخبارية pic.twitter.com/LWCL3qhQR1
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 4, 2022
وفق “أخبار 24”.