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جديد المحليات > شاهد.. وصول أولى طلائع الحجاج إلى مطار المدينة
04/06/2022   10:21 ص

شاهد.. وصول أولى طلائع الحجاج إلى مطار المدينة

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وصل، اليوم (السبت)، أولى طلائع الحجاج إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.

واستُقبل الحجاج الإندونيسيون من قِبل مسؤولي وزارة الحج والعمرة، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة، أكدت أن موسم حج هذا العام سيستوعب مليون حاج منهم 150 ألف حاج من داخل المملكة، وذلك من أجل ضمان سلامة الحجاج في ظل جائحة كورونا وضمان تقديم أفضل الخدمات لهم.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. وصول أولى طلائع الحجاج إلى مطار المدينة

جديد المحليات
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