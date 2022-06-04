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جديد المحليات > “الحج والعمرة”: يمكن للمتقدمين للحج التعديل على طلب التقديم طوال فترة التسجيل
04/06/2022   10:20 ص

“الحج والعمرة”: يمكن للمتقدمين للحج التعديل على طلب التقديم طوال فترة التسجيل

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أكدت وزارة الحج والعمرة أنه بإمكان المتقدمين لأداء الحج من داخل المملكة إجراء التعديلات على طلبات التقديم طيلة فترة التسجيل.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن تسجيل أو تعديل رغبة الحج، وإدارة الحجز، واسترجاع المبالغ المدفوعة، خلال الـ9 أيام المخصصة للتسجيل.

وأضافت أن الخدمات المشمولة بالتعديل خلال هذه الفترة تتضمن إضافة وحذف المرافقين، وإضافة الباقات المختارة، وإضافة وحذف الخدمات الإضافية (الأضاحي) . وفق “أخبار 24”.

وكانت الوزارة قد فتحت التسجيل لحجاج الداخل عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق “اعتمرنا”، ومن المقرر أن تجري قرعة إلكترونية بعد انتهاء فترة التسجيل، تليها استلام المرشحين رسالة نصية تدعوهم لاستكمال الإجراءات وسداد قيمة الباقة خلال 48 ساعة عمل.

وزارة الحج والعمرة

“الحج والعمرة”: يمكن للمتقدمين للحج التعديل على طلب التقديم طوال فترة التسجيل

جديد المحليات
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