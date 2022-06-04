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جديد المحليات > “الحج والعمرة”: أكثر من 300 ألف قدموا لأداء الحج في اليوم الأول.. وهذه ضوابط القرعة الإلكترونية
04/06/2022   10:08 م

“الحج والعمرة”: أكثر من 300 ألف قدموا لأداء الحج في اليوم الأول.. وهذه ضوابط القرعة الإلكترونية

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قال وكيل وزارة الحج والعمرة هشام سعيد: إن الوزارة تلقت أكثر من 300 ألف طلب من حجاج الداخل خلال اليوم الأول لفتح باب التسجيل، وأن الفرصة متاحة لمدة 9 أيام قادمة.

وأكد خلال حديثه لـ “نشرة الرابعة” على العربية: أنه لن تكون هناك أولوية لمن يقدم مبكراً، داعياً جميع الراغبين في التقديم إلى التريث وعدم الاستعجال في اختيار الباقة المناسبة لهم.

وأوضح أن هناك ضوابطَ ستضمن نجاح الحج والحفاظ على المؤشرات الصحية الآمنة؛ من أهمها: شرط الفئة العمرية أقل من 65 عاماً، واستكمال جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة، كما أن الأولوية في التقديم ستكون لمن لم يسبق له أداء مناسك الحج.وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن هدف تلك الضوابط تحقيق الفرص العادلة بين المسلمين؛ مع حجم الطلب العالي جداً، وكان كذلك حتى قبل الجائحة، وستُجرى القرعة الإلكترونية لحجاج الداخل بشرط استيفاء جميع الشروط؛ وذلك بعد إغلاق المسار يوم 12 ذو القعدة، وستُرسل رسائل نصية لمن تم اختيارهم؛ لاستكمال إجراءات الحج.

“الحج والعمرة”: أكثر من 300 ألف قدموا لأداء الحج في اليوم الأول.. وهذه ضوابط القرعة الإلكترونية

جديد المحليات
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