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رياضة > الشباب يرفع دعوى ضد الاتحاد وشراحيلي
04/06/2022   10:07 م

الشباب يرفع دعوى ضد الاتحاد وشراحيلي

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كشفت مصادر عن قرار مجلس إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان برفع دعوى ضد نادي الاتحاد والمدافع أحمد شراحيلي.

وقالت المصادر وفقًا لـ”الرياضية” إن إدارة الشباب قررت رفع دعوة غدًا (الأحد) ضد نادي الاتحاد واللاعب أحمد شراحيلي بحجة مفاوضاته أثناء سريان العقد.

وأوضحت أن إدارة الشباب سترفع الدعوي أيضًا تستند في الدعوى على مخالفات أخرى من اللاعب ووكيله وأن الشكوى مرفوقة بملف يحوي أدلة تستند عليها إدارة خالد البلطان.

وكان الاتحاد قد أعلن تعاقده مع شراحيلي بداية من الموسم المقبل عقب دخوله الفترة الحرة (الستة أشهر الأخيرة من عقده) مع نادي الشباب في يناير الماضي.

الشباب يرفع دعوى ضد الاتحاد وشراحيلي

رياضة
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