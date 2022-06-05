طقس اليوم.. ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة على الشرقية وسحب ممطرة بجازان وعسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير، أن يطرأ ارتفاع ملموس في درجات الحرارة العظمى على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية خاصة الشرقية منها، لافتاً إلى أنه لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير.
ونوه إلى أنه من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق تبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية، كما لا يُستبعد تكوّن الضباب الخفيف خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-32كم/ساعة، وتزداد سرعة الرياح لتصل إلى 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون جنوبية غربية إلى غربية نهارًا بسرعة 10-25 كم/ساعة، تتحول ليلاً شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 5-15 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.