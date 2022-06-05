نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “حساب المواطن”: يمكن لمزاولي الأنشطة التجارية الاستفادة من دعم البرنامج بهذا الشرط
05/06/2022   8:24 ص

“حساب المواطن”: يمكن لمزاولي الأنشطة التجارية الاستفادة من دعم البرنامج بهذا الشرط

+ = -
1106

أكد برنامج “حساب المواطن”، أنه يمكن لمن يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من دعم البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري، بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه.

وأوضح البرنامج، أنه يتم إفصاح السجل التجاري باختيار نوع الدخل (نشاط تجاري)، والمصدر (سجل تجاري)، وإضافة الدخل ثم حفظ.

ولفت إلى أنه إذا كان بدون عوائد فيتم اختيار الدخل “صفر” ويتم صرف الدعم حسب معايير الاستحقاق، والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، منوهاً إلى أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن باستخدام حاسبة الدعم التقديرية. وفق “أخبار 24”.

“حساب المواطن”: يمكن لمزاولي الأنشطة التجارية الاستفادة من دعم البرنامج بهذا الشرط

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885213404.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.