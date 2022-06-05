“أمانة الرياض” تدعو مُلاك المنشآت التجارية إلى تصحيح البيانات الخاطئة المسجلة في الرخص إلكترونياً

دعت أمانة منطقة الرياض، أمس (السبت)، ملاك المنشآت التجارية إلى المبادرة بتصحيح البيانات الخاطئة المسجلة في الرخص إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة الأمانة أو البلدية.
وأشارت إلى أن خدمة تحديث بيانات الرخصة التجارية هي عبارة عن خدمة مؤقتة تتيح لأصحاب الرخص التجارية إمكانية تصحيح البيانات الخاطئة للرخص التجارية.
وأوضحت أن مزايا تلك الخدمة تتمثل في إمكانية تحديث البيانات، دون الحاجة إلى زيارة الأمانة أو البلدية، وإتاحة تحديث البيانات لكافة الرخص التجارية حتى المنتهية، وكذلك إمكانية تحديث البيانات مرة واحدة لكل رخصة تجارية. وفق “أخبار 24”.
وبيَّنت أن خطوات الاستفادة من الخدمة تبدأ بالدخول إلى منصة بلدي، واختيار خدمات الرخص التجارية، ثم اختيار الخدمات المساندة؛ ومن ثم الدخول على خدمة تحديث بيانات الرخصة، وأخيراً تحديث البيانات وإرسال الطلب.