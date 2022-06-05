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جديد المحليات > “المرور”: إغلاق تقاطع طريق الأمير نايف مع طريق المطار بالمدينة.. وطريق وادي وج وامتداد طريق المطار بالطائف
05/06/2022   8:23 ص

“المرور”: إغلاق تقاطع طريق الأمير نايف مع طريق المطار بالمدينة.. وطريق وادي وج وامتداد طريق المطار بالطائف

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أعلنت الإدارة العامة للمرور بمنطقة المدينة المنورة بالتعاون مع الأمانة، عن إغلاق تقاطع الأمير نايف مع طريق المطار، وتسهيل الحركة المرورية به، وإزالة الإشارة المرورية بدءاً من يوم غد الأحد.

كما أعلنت الإدارة العامة للمرور بمحافظة الطائف، بالتنسيق مع شركة المياه الوطنية والأمانة، عن إغلاق جزئي لطريق وادي وج باتجاه كبري خالد بن الوليد، وامتداد طريق المطار بعد نفق الأمير منصور باتجاه المطار بدءاً من يوم الاثنين المقبل.

وأوضحت أن إغلاق الطريقين جاء بسبب تنفيذ أعمال حفر، وتمديد خط صرف صحي ناقل، مهيبة بمستخدمي الطرق، واتباع اللوحات الإرشادية، واستخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.

"المرور": إغلاق تقاطع طريق الأمير نايف مع طريق المطار بالمدينة

وفق “أخبار 24”.

“المرور”: إغلاق تقاطع طريق الأمير نايف مع طريق المطار بالمدينة.. وطريق وادي وج وامتداد طريق المطار بالطائف

جديد المحليات
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