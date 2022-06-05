“التعليم” تُعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل للأسبوع العاشر

أعلنت وزارة التعليم، اليوم السبت، جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية الخاصة بالأسبوع العاشر عبر قنوات “عين”، أو منصة “مدرستي”.
وأوضحت أن جدول دروس الحصص اليومية للصفوف: الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي يبدأ الساعة (7.30) صباحاً، ويعاد على مدار اليوم؛ مشيرةً إلى أن الموعد ينطبق على دروس الصفوف الأول والثاني والثالث المتوسط.
ونوهت إلى أن جدول دروس الحصص اليومية للتربية الخاصة خلال الأسبوع الثامن يبدأ الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم؛ مبينةً أن الأمر نفسه سينطبق على جدول دروس الحصص اليومية للتعليم المُستمر.
وأشارت إلى أن جدول دروس الحصص اليومية للسنة الأولى المشتركة للمرحلة الثانوية سيكون الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم.
وفق “أخبار 24”.